atp toronto i pronostici su popyrin rune e zverev cerundolo

Atp Toronto, i pronostici su due degli incontri in programma tra la tarda serata e la notte italiana: Popyrin-Rune e Zverev-Cerundolo Alexei Popyrin sta difendendo il titolo conquistato lo scorso anno, ma a causa dell’alternanza annuale tra Montreal e Toronto, è costretto a farlo in una sede diversa. Ciononostante, battere Daniil Medvedev al terzo turno è stato un grande risultato, e Popyrin sembra pronto a raccogliere la sfida. (LaPresse) – IlVeggente.it Tuttavia, Holger Rune potrebbe essere un avversario difficile per lui. Il danese non è costante, ma quando entra in ritmo possiede un repertorio completo di colpi che può mettere in crisi il gioco aggressivo e unidimensionale dell’australiano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

