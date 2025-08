ATP Toronto | Cobolli batte Marozsan ecco chi troverà agli ottavi

L”ATP 1000 di Toronto procede a ritmi serrati e Cobolli non commette passi falsi: ha battuto Marozsan in tre set, ecco con chi se la vedrĂ agli ottavi. Flavio Cobolli, al terzo turno dell’ATP 1000 di Toronto in Canada, ha vinto anche contro l’ungherese Fabian Marozsan in tre set e ha così conquistato il pass per gli ottavi di finale della competizione. Il numero 17 al mondo ha infatti vinto 6-2 4-6 6-3 in un’ora e 50 minuti e per lui, agli ottavi, ci sarĂ una super sfida: ecco chi incrocerĂ . ATP Toronto: un super Cobolli supera anche Marozsan e conquista gli ottavi di finale. Ancora un’ottima prestazione per Flavio Cobolli in vista dell’ US Open che inizierĂ ufficialmente a fine agosto e che vedrĂ scendere in campo i migliori tennisti del mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it