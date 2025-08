ATP Toronto 2025 Fritz e Tiafoe passano il turno Shelton sfiderà Cobolli negli ottavi

I match dei sedicesimi di finale della parte bassa del tabellone caratterizzano il programma di giornata del torneo ATP di Toronto. Passano il turno gli americani Taylor Fritz, seconda testa di serie, e Frances Tiafoe, settimo favorito del seeding. SarĂ Ben Shelton, testa di serie numero 4, a sfidare Flavio Cobolli negli ottavi di finale. Supera l'esame terzo turno senza eccessivi patemi Taylor Fritz. Il giocatore americano prevale 6-4 6-2, in un'ora e quindici minuti, sul canadese Gabriel Diallo. Ben Shelton si aggiudica 6-7(8) 6-2 7-6(5), in due ore e trentasei minuti, la battaglia con il connazionale Brandon Nakashima.

Debutto vincente per Arnaldi a Toronto Shoolkate si arrende in tre set 6-3, 3-6, 6-3, al terzo turno Matteo affronterĂ Zverev Vai su Facebook

