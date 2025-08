ATP Cincinnati 2025 | i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno

Non è stata ancora definita la data del sorteggio dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, nĂ© si conoscono con esattezza le 32 teste di serie, ma una prima idea sul percorso di Jannik Sinner in Ohio si può giĂ avere considerando la situazione di classifica al momento in essere. Stando al ranking attuale, Jannik Sinner sarĂ il numero 1 del seeding  e per questo motivo potrĂ ritrovare soltanto in finale Carlos Alcaraz (numero 2), mentre potrĂ incontrare uno tra Alexander Zverev (numero 3) e Taylor Fritz (numero 4) soltanto in semifinale. Ai quarti potrĂ esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Novak Djokovic, Ben Shelton, Alex de Minaur ed Holger Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Cincinnati 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno

