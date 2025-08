atp 1000 toronto cobolli avanza agli ottavi di finale ora la sfida contro shelton

Flavio Cobolli avanza agli ottavi del Masters 1000 di Toronto. Il 23enne romano, n.17 del ranking e 13 del seeding, ha eliminato al terzo turno per 6-2 4-6 6-3, in poco piĂą di un’ora e tre quarti di gioco, l’ungherese Fabian Marozsan, n.56 ATP. Negli ottavi - i secondi per lui in carriera dopo quelli raggiunti a Cincinnati 2024 - Cobolli dovrĂ vedersela con Ben Shelton (n.4) che nel derby americano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

