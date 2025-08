Atalanta test con il Lipsia E Juric ritrova Scamacca

Prima uscita internazionale per l' Atalanta impegnata questo pomeriggio alle 15 (diretta televisiva su Dazn) alla Red Bull Arena di Lipsia, con 150 tifosi bergamaschi al seguito. Primo test di lusso in un agosto dove la Dea incrocerà i tacchetti sabato prossimo, nuovamente in Germania, contro il Colonia, neopromosso in Bundesliga, e il successivo sabato 16 a Bergamo nel trofeo Bortolotti contro la Juventus. Poi il 24 l'esordio casalingo in campionato contro il neopromosso Pisa. Nerazzurri nuovamente in terra tedesca dopo aver affrontato la scorsa estate ad Amburgo il St Pauli e l'estate precedente a Berlino l'Union, in gare calde, toste, davanti a spalti pieni e contro squadre più avanti nella preparazione.

A Clusone test in famiglia con l’Under 23: Atalanta in Val Seriana il 26 luglio - Clusone. Salgono a tre le amichevoli estive confermate della prima Atalanta di Ivan Juric. Dopo l’ufficialità dei due impegni in terra tedesca, il 2 agosto a Lipsia e il 9 a Colonia, nel solco della tradizione che lega la società a nerazzurra a Clusone la Dea tornerà in Alta Val Seriana per un test in famiglia contro l’ Under 23 sabato 26 luglio.

