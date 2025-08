Assenze in maggioranza Salta la seduta di consiglio Minoranza sulle barricate

Luni, 2 agosto 2025 – Salta il consiglio comunale a Luni, sulle barricate i consiglieri di minoranza: “Assenze ingiustificate”. Il consiglio comunale era stato fissato per giovedì sera, ma non è stato possibile neanche aprirlo per l’assenza di tre consiglieri di maggioranza, il fronte dell’opposizione come segno di protesta ha abbandonato l’aula. La seduta era stata convocata per discutere importanti provvedimenti finanziari, come l’assestamento di bilancio, il prelevamento del fondo di riserva ma, a fronte di alcune sedie vuote, è stata annullata per mancanza del numero legale, rendendo impossibile l’avvio dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Assenze in maggioranza. Salta la seduta di consiglio. Minoranza sulle barricate

