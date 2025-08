Assegnazioni case popolari i sindacati | Non siamo stati minimamente informati

Apprendiamo con rammarico, dagli organi di stampa, che è stata pubblicata anche la 35esima graduatoria per l'assegnazione delle case popolari del Comune di Ferrara, senza che le organizzazioni sindacali, Confederali e degli.

In questa notizia si parla di: case - popolari - assegnazioni - sindacati

