È bastato poco. In una manciata di minuti, i biglietti per assistere al Tolkien Concert, l’evento dedicato all’universo immaginifico de Il Signore degli Anelli e all’iconica musica che lo accompagna, programmato per giovedì 7 agosto alle ore 21 a Palazzo Pfanner, sono andati esauriti. Moltissime erano infatti le persone in fila, ieri mattina, alla biglietteria del teatro. Così tante che la dirigenza del Giglio ha deciso seduta stante di attivarsi per organizzare una replica, dandone immediata notizia a tutti coloro che erano in attesa. Queste le parole di Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del teatro: "Noi del Teatro del Giglio siamo orgogliosi per aver riscontrato un così grande gradimento per l’evento “Il Giglio sotto le stelle a Palazzo Pfanner – Tolkien Concert”, realizzato insieme all’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assalto per la Tolkien “2“. La replica è subito sold out