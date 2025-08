Ascolti TV | Venerdì 1 Agosto 2025 Rai1 torna a vincere una serata con Il diritto di contare 15.6% vs Vanina 12.3%

Nella serata di ieri, venerdì 1 agosto 2025, su Rai1 Il diritto di contare ha interessato 1.882.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania ha conquistato 1.439.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 The Americas intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Settembre segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Flight totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 Sei Felice? Una Giornata con Crepet raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 1 Agosto 2025. Rai1 torna a vincere una serata con Il diritto di contare (15.6%) vs Vanina (12.3%)

