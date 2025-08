Pisa, 2 agosto 2025 – La gestione dei magazzini ha una nuova alleata: è alta meno di un metro, pesa poco più di una valigia, eppure promette di cambiare radicalmente la logistica dei depositi. Si chiama Aurora ed è il nuovo robot sviluppato nei laboratori del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa. Un concentrato di tecnologia progettato per rendere più intelligenti, efficienti e sicuri i sistemi di gestione delle scorte, dagli e-commerce ai grandi magazzini, fino alla distribuzione farmaceutica. Compatta, leggera e totalmente autonoma, Aurora è in grado di mappare gli ambienti circostanti grazie a un sistema laser e di rilevare in tempo reale la posizione di ogni oggetto attraverso speciali etichette Rfid (Indetificazione aRadio-Frequenza): dispositivi che utilizzano la tecnologia wireless per identificare e tracciare automaticamente oggetti, persone o animali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva ‘Aurora’, il robot che trova tutto. E il magazzino diventa digitale