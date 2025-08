Arrestato medico torinese per produzione e detenzione di materiale pedopornografico

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia culmina con un arresto sconvolgente. Un medico torinese di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torino. L’uomo è accusato di aver prodotto contenuti multimediali sfruttando minori e di aver detenuto un’ingente quantitĂ di materiale pedopornografico scaricato dalla rete. Indagini lunghe e complesse coordinate dalla Polizia Postale. L’arresto rappresenta l’epilogo di oltre due anni di indagini svolte dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Arrestato medico torinese per produzione e detenzione di materiale pedopornografico

