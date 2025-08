Arrestato a Malpensa 24enne accusato di terrorismo | era su un aereo per il Bahrein

Era già imbarcato su un volo verso il Bahrein quando è stato intercettato e arrestato: a Malpensa, la polizia ha fermato un 24enne francese di origini marocchine, ricercato dalle autorità transalpine per reati legati al terrorismo di matrice jihadista che si era sottratto all’obbligo di firma. Il 24enne era stato segnalato in partenza dallo scalo milanese e, attraverso i sistemi informatici, la polizia di Frontiera Aerea di Malpensa ha avviato le ricerche: l’uomo è stato trovato a bordo dell’aereo per il Bahrein, che era già in fase di rullaggio sulle piste dello scalo. Il 24enne è ora detenuto a Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arrestato a Malpensa 24enne accusato di terrorismo: era su un aereo per il Bahrein

