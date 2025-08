Incidente stradale oggi, 2 agosto 2025, alle prime luci dell'alba in localitĂ Campoluci ad Arezzo. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato alle ore 6:14 per soccorrere due giovani rimasti coinvolti in un sinistro automobilistico L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo, incidente stradale all’alba: feriti due 21enni a Campoluci, uno è grave