Firenze, 2 agosto 2025 - Esami e visite a domicilio gratuiti per lavoratori e soci (e i loro familiari) di cooperative. E' possibile grazie al progetto “Prestazioni sanitarie territoriali come leva di welfare comunitario”, promosso da tre Federazioni all’interno di Confcooperative Toscana - Confcooperative SanitĂ , Confcooperative FedersolidarietĂ e Confcooperative Habitat - utilizzando il Piano delle prestazioni territoriali 2025 della Mutua Cooperazione Salutecome leva di welfare per i soci e gli addetti delle “cooperative di comunità ” e gli abitanti delle aree interne in cui operano le cooperative stesse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aree interne, in Toscana visite ed esami gratuiti per soci e lavoratori di cooperative

