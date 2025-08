Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano la nuova edizione di Ardesio DiVino, la sagra dei capĂą e il festival del folklore a Parre, Enzo Bianchi e Gene Gnocchi a Costa Volpino, i Nomadi in concerto a Morengo, i fuochi (domenica) ad Albino per Abbazia in festa, il festival del gluten free all’estivo Spritz&Burger di Albino e Fermento Festival a Urgnano. Da annotare, inoltre, la serata Voglio tornare negli anni Novanta (sabato) e Bepi & i The Prismas (domenica) a Malpaga Sounds, la rievocazione medioevale “Alla Corte del Suardo” a Bianzano, la sagra del casoncello a Strozza, Cornalita in festa, Zandobbio Music Fest, la sagra dello Zuccarello, Mezzoldo in cantina, i Vascombriccola – Triubuto a Vasco Rossi a Sarnico, street food e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ardesio DiVino, Gene Gnocchi, Nomadi, capù e fuochi: il week-end in provincia