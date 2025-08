Apprendimento cooperativo centralità dell’esperienza educazione non punitiva | ecco la scuola di Daniele Novara | Al centro la valutazione evolutiva l’errore non è un fallimento da sanzionare

Addio a voti, classifiche e medie aritmetiche. Una vera e propria rivoluzione nel sistema educativo prende forma a Piacenza, con l'apertura della prima scuola secondaria di primo grado in Italia basata interamente sul Metodo Daniele Novara. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Apprendimento cooperativo, centralità dell'esperienza, educazione non punitiva: ecco la scuola di Daniele Novara: Al centro la valutazione evolutiva, l'errore non è un fallimento da sanzionare; A Piacenza nasce la prima scuola media senza voti; Metodo Daniele Novara, a Piacenza nasce la prima scuola media in Italia un progetto con Fondazione Licei San Benedetto – AUDIO.

Una scuola senza voti: l'esperimento che sta per rivoluzionare l'istruzione in Italia - Il modello, basato sul rivoluzionario metodo del pedagogista Daniele Novara, sta per partire a Piacenza. skuola.net scrive

Scuola senza voti, ecco il primo istituto italiano dove non ci sono le pagelle: «L’errore è una possibilità, qui riconosciamo i progressi» - Nessuna pagella, nessun voto che definisca l'esito di un compito in classe o di un'interrogazione. Lo riporta msn.com