Appicca il fuoco a una tenda, tra le ipotesi un gesto di gelosia. Nei guai un 40enne.

Siena, 2 agosto 2025 – Una tenda bruciata ma dentro fortunatamente non c’era nessuno. Un uomo che finisce nei guai per il rogo che avrebbe appiccato, viene arrestato ma poi rimesso in libertĂ . Sullo sfondo del gesto compiuto da quest’ultimo ci sarebbero le presunte avances nei confronti della sua ragazza da parte di un giovane che si trovava nella stessa comitiva. Atti che avrebbero fatto vedere ’rosso’ all’uomo, 40 anni, che risiede nel sud senese ed è assistito dallo studio legale di Jacopo Meini. Sarebbero questi gli ingredienti dell’inchiesta, coordinata dalla procura e condotta dai carabinieri, sul fatto avvenuto nella notte fra domenica e lunedì in una zona appartata ma comunque conosciuta, frequentata anche dai turisti, fra l’Amiata e la Valdorcia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

