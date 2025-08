Aperta la ciclabile che porta in centro Casi | Ricucita una parte della città

Inaugurato ieri mattina il nuovo percorso di pista ciclopedonale di circa 800 metri che collega via del Castro e via Genova tramite la realizzazione di un nuovo sottoattraversamento della linea ferroviaria Arezzo-Stia, e che connette il tratto viale Amendola - Centro Commerciale "Obi" con via Bologna. Si tratta di un percorso presente nel Biciplan allegato al Pums, il Piano Urbano della MobilitĂ Sostenibile, e classificato come intervento con grado di prioritĂ 3, scelto per la sua importanza strategica all’interno della rete ciclabile comunale quale collegamento fondamentale tra due punti di interesse cittadini come i centri commerciali "Obi" - "Centro Arezzo" - "Al Magnifico" e il centro cittĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aperta la ciclabile che porta in centro. Casi: "Ricucita una parte della cittĂ "

Inaugurato il sottoattraversamento ciclopedonale della linea ferroviaria Arezzo-Stia e il nuovo tratto di ciclabile del percorso che collega i centri commerciali al centro città - Arezzo, 1 agosto 2025 – Inaugurato il sottoattraversamento ciclopedonale della linea ferroviaria Arezzo-Stia e il nuovo tratto di ciclabile del percorso che collega i centri commerciali al centro città L’assessore Casi: “Un intervento di ricucitura importante che mette in sicurezza pedoni e ciclisti” Inaugurato questa mattina il nuovo percorso di pista ciclopedonale di circa 800 metri che collega via del Castro e via Genova tramite la realizzazione di un nuovo sottoattraversamento della linea ferroviaria Arezzo-Stia, e che connette il tratto viale Amendola - Centro Commerciale "OBI" con via Bologna.

Inaugurato il nuovo sottoattraversamento ciclopedonale sulla linea Arezzo-Stia e la pista ciclabile che collega i centri commerciali al centro città - L’assessore Casi: “Un’opera strategica che garantisce maggiore sicurezza a pedoni e ciclisti” Questa mattina è stato inaugurato il nuovo percorso ciclopedonale di circa 800 metri che collega via del Castro a via Genova, grazie alla realizzazione di un sottoattraversamento della linea ferroviaria Arezzo-Stia.

