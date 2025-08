Anziani narcotizzati e derubati in casa a Genova | Raggirati da una donna che chiedeva aiuto

Gli episodi si sono verificati in centro: i 3 settantenni, intontiti, si sono presentati al pronto soccorso del Galliera. Caccia ai responsabili, il racconto delle vittime coincide: la sconosciuta li ha agganciati con la scusa di un bicchiere d’acqua. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Anziani narcotizzati e derubati in casa a Genova: “Raggirati da una donna che chiedeva aiuto”

