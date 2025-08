Anziane nel mirino | aggressioni e furti in centro arrestato 40enne

Tempo di lettura: 3 minuti Poliziotti della Squadra Mobile dell’U.P.G.S.P. della Questura di Avellino hanno tratto in stato di arresto in flagranza un uomo di Mercogliano, perchĂ© colto in flagranza dei reati di furto di un’autovettura e furto con strappo, inoltre, denunciandolo in stato di libertĂ per i reati di rapina e resistenza ad un pubblico ufficiale. In particolare, in seguito alla segnalazione del furto di un’autovettura di colore nero, equipaggi della Volante e della locale Squadra Mobile si ponevano al rintraccio della stessa, che intanto evidenziava passaggi in alcune aree cittadine ove sono presenti le telecamere del sistema di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

