Anticipi e posticipi Samp e Avellino di sera L’esordio sarà lunedì 25

L'esordio nel campionato 202526 del Modena, a Marassi contro la Sampdoria, sarà il primo posticipo del lunedì della nuova stagione: così ha deciso la Lega di B in merito ai primi impegni dei canarini, per la precisione le prime tre giornate. Molto probabilmente a causa di Genoa-Lecce di Serie A, già in calendario sabato 23 alle ore 18.30, Sampdoria-Modena si giocherà pertanto lunedì sera alle 20.30, nel cosiddetto 'monday night'. E avrà un fascino particolare perché vedrà il ritorno di Sottil al Ferraris sette mesi dopo l'esonero dalla sponda blucerchiata del calcio genovese. Non si tratta, però, dell'unica modifica che coinvolge il Modena decisa dalla Lega B: l'esordio al Braglia, infatti, sarà domenica 31 con l'Avellino alle 21, mentre il 13 settembre (di rientro dalla sosta per le nazionali) Modena-Bari si giocherà alle ore 15.

Isola dei Famosi 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 12 maggio? | Video Mediaset - A L’Isola dei Famosi 2025 è tempo di scoprire il nome del primo concorrente naufrago eliminato di questa edizione.

Afragola, trovata morta la 14enne scomparsa da lunedì sera. Confessa l'ex fidanzato - AGI - La ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola lunedì sera è stata trovata morta. Secondo quanto appreso il corpo di Martina Carbonaro era nell'alloggio abbandonato del custode del campo sportivo.

Tramvia, da lunedì sera i lavori propedeutici in viale Europa - Mentre procedono i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli nei cantieri già attivi, dalla prossima settimana sono in programma nuovi interventi, tra cui le opere propedeutiche sia alla cantierizzazione in viale Europa (tra via Olanda e via Cimitero del Pino) sia alla posa dei binari in.

#EstateEretina Questa sera un'altra proiezione per il cinema all'aperto presso l'Arena Cinema allo stadio F.Cecconi. ? | 99 minuti lunedì ? ore 21:00 F. Cecconi - Arena Cin

Calcio, spezzatino serie C: per il Ravenna esordio in casa sabato sera, derby a Forlì di lunedì; Torna l'Imoco Volley: prima gara in trasferta, esordio al Palaverde contro Cuneo; Reso noto ieri sera il programma delle prime giornate: a tarda ora il via ad Arezzo. Esordio venerdì 22 alle 21.15. E col Ravenna di lunedì (20.30).