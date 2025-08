Anniversario strage di Bologna Mattarella | Spietata strategia eversiva neofascista contro la Costituzione e le conquiste sociali

“La strage della stazione di Bologna ha impresso sull’identitĂ dell’Italia un segno indelebile di disumanitĂ da parte di una spietata strategia eversiva neofascista che mirava a colpire i valori costituzionali, le conquiste sociali e, con essi, la nostra stessa convivenza civile”. Ha parlato così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel giorno del 45° anniversario dell’attentato che nel 1980 causò la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200. “Il 2 agosto di quarantacinque anni fa – ricorda il capo dello Stato – con i corpi straziati, i tanti morti innocenti, la immane sofferenza dei familiari, lo sconvolgimento di una cittĂ e, con essa, dell’intera comunitĂ nazionale, è nella memoria del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Anniversario strage di Bologna, Mattarella: “Spietata strategia eversiva neofascista contro la Costituzione e le conquiste sociali”

