Anniversario della strage alla stazione di Bologna le iniziative in onore del messinese Zappalà

Il ricordo di Onofrio Zappalà non si spegne, a 45 anni dalla strage fascista della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone. L’Anpi di Messina partecipa a tutte le iniziative previste il 2 agosto 2025 dall’Associazione “Amici di Onofrio Zappalà”, insieme a don Luigi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

