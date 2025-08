andata e ritorno dal medioevo con la navetta

VOLTERRA Tutto pronto per Volterra Ad 1398 in programma domenica 10 e 17 agosto a Volterra, organizzata dal Consorzio Turistico Volterra Valdicecina. Quest’anno all’interno della manifestazione per la prima volta, Autolinee Toscane garantirà un servizio navetta gratuito finanziato dall’amministrazione comunale e dal Consorzio Turistico, che collegherà i parcheggi cittadini dislocati intorno alle mura, con il centro storico. Verranno istituite due navette: "navetta 1" che collegherà Ospedale-Docciola-Piazza Martiri; "navetta 2" che collegherà Stazione bus-Stadio-Piscina-Piazza Martiri. Il servizio sarà attivo dalla mattina a partire dalle 11 fino a mezzanotte e mezzo, con partenza ogni 30 minuti dai vari parcheggi, con interruzione dalle ore 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

