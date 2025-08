Anche l’Opi Firenze – Pistoia aderisce alla mobilitazione ‘Digiuno contro il genocidio a Gaza’

“ La crisi umanitaria che si sta consumando sulla striscia di Gaza e nelle altre zone del Medio Oriente interessate dal conflitto ci tocca profondamente. È il nostro Dna deontologico, al di là di ogni connotazione politica e di ogni giudizio, a richiamare il dovere di spendere le nostre parole e il nostro agire per sostenere le persone che soffrono. Per questo, a nome di tutti gli infermieri che il nostro Ordine rappresenta, ci uniamo agli appelli e alle iniziative promosse da infermieri e operatori sanitari di tutta Italia, come il Digiuno contro il genocidio a Gaza, scattato nei giorni scorsi in Toscana”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

