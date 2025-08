Anche gli uomini sono vittime di violenza

Caro direttore Feltri, cosa pensa dell'orrore avvenuto in provincia di Udine, dove un uomo è stato ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna? Non è il caso di smetterla con la narrazione della donna sempre vittima? Michele Marino Caro Michele, penso che siamo dinanzi a un caso talmente agghiacciante da rendere inopportuna ogni generalizzazione ideologica. In quella casa, più che un omicidio, è stato compiuto un rituale macabro. Un uomo di 35 anni, padre di una bambina di sei mesi, è stato ucciso, pare dopo essere stato stordito con dei farmaci, fatto a pezzi e gettato in un bidone con la calce viva, per coprire l'odore del cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anche gli uomini sono vittime di violenza

In questa notizia si parla di: uomini - sono - vittime - violenza

Uomini e Donne, Chiara Pompei dalla clinica psichiatrica: “Mi sono accoltellata” - Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato di essersi accoltellata e di trovarsi ora ricoverata in una clinica psichiatrica.

Borseggiatori, 40 donne e 10 uomini fermati dalla polizia locale a Venezia, ma 12 non sono imputabili - VENEZIA - Sono 50, 40 donne e 10 uomini, i borseggiatori finora fermati in centro storico dagli agenti in borghese della polizia locale di Venezia da inizio anno.

“Sono riapparsi in studio”. Sorpresa pazzesca a Uomini e Donne: due super ritorni - Colpo di scena a Uomini e Donne e subito urla di gioia per il pubblico. Infatti, al centro dello studio c’è stato un ritorno sensazionale di due protagonisti che hanno fatto entusiasmare tutti i presenti.

La senatrice, dopo aver criticato l'apertura dello Sportello per uomini maltrattati al Municipio VI di Roma, ha subito un attacco d'odio sulla sua pagina Facebook Vai su Facebook

Anche gli uomini sono vittime di violenza; Blog | A Roma uno sportello per uomini maltrattati. Dopo le critiche, campagna d'odio contro la senatrice Valente; 8 marzo: una rete regionale per aiutare le donne vittime di violenza.

Anche gli uomini sono vittime di violenza - La violenza è un veleno trasversale. Si legge su ilgiornale.it

Cresce il numero degli uomini inviati allo “Spazio di Ascolto Nav Non Agire Violenza” di Verona - Il servizio pubblico è rivolto agli uomini maltrattanti nelle relazioni affettive e familiari ed è gestito dal Comune di Verona. Secondo veronasera.it