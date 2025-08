Amrabat Juve in lista c’è anche il centrocampista del Fenerbahce | può lasciare la Turchia a condizioni favorevoli Ultime

Amrabat Juve, in lista c’è anche il centrocampista del Fenerbahce: può lasciare la Turchia a condizioni favorevoli. Gli aggiornamenti sui bianconeri. La Juventus continua a sondare il mercato dei centrocampisti alla ricerca del profilo ideale per completare la rosa di Igor Tudor. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i nomi tornati in orbita bianconera c’è anche quello di Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino reduce dall’ultima stagione in Turchia con la maglia del Fenerbahce  di JosĂ© Mourinho. Amrabat era stato giĂ accostato alla Juve  nelle precedenti sessioni di mercato, e ora la sua situazione torna d’attualitĂ : la permanenza in Turchia non è blindata e potrebbe trasformarsi in una nuova opportunitĂ di mercato, soprattutto se il club di Istanbul aprisse a un trasferimento a condizioni favorevoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Amrabat Juve, in lista c’è anche il centrocampista del Fenerbahce: può lasciare la Turchia a condizioni favorevoli. Ultime

Lucca Juve, i bianconeri l’hanno messo in lista! Piace ad altri club italiani ma… Svelato il piano per arrivare all’attaccante - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juve, i bianconeri l’hanno messo in lista come attaccante da accostare a Osimhen: tutte le novità .

Convocati Lazio per la Juve: Baroni recupera due giocatori ma un big biancoceleste non ce la fa! La lista ufficiale per il match dell’Olimpico - di Redazione JuventusNews24 Convocati Lazio per la Juve: Baroni ritrova due giocatori ma un big biancoceleste risulta assente! La lista ufficiale per il match dell’Olimpico.

Calciomercato Juve, il club bianconero non molla quell’obiettivo: è ancora in cima alla lista per l’estate! La rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, quell’obiettivo è ancora in cima alla lista per la prossima stagione.

Il Fenerbahce piomba su Douglas Luiz Dopo la rottura totale avvenuta con la non presentazione del brasiliano al ritiro, si è fatto vivo l'interesse di Mourinho sul centrocampista. Il tecnico portoghese vede in lui il profilo perfetto per la sua mediana

Juventus, su Douglas Luiz c'è anche il Fenerbahce di Mourinho: atteso in Italia il ds dei turchi; Calciomercato Juventus, il nome nuovo per il centrocampo; Juventus alla ricerca del sostituto di Douglas Luiz: spunta l’ipotesi Amrabat.

Tonali Juve il sogno impossibile dell'estate bianconera? Da Torino non lo perdono di vista: cosa filtra sul metronomo della Nazionale - Da Torino non lo perdono di vista: cosa filtra sul metronomo della Nazionale e del Newcastle Tra le tante ipotesi al vaglio della Juventus per ...

Calciomercato Juve, caccia apertissima al nuovo centrocampista: dal sogno Tonali all'ipotesi Kessié, tutti i nomi in lista - Calciomercato Juve, caccia apertissima al nuovo centrocampista: dal sogno Tonali all'ipotesi Kessié, tutti i nomi nella lista della dirigenza bianconera Il calciomercato Juve è al lavoro per rinforzar ...