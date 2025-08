Amore e morte ai Caraibi su Rai 2 | trama cast e curiosità del thriller in onda stasera 2 agosto

In Temptation Under the Sun, titolo originale del film, misteri, passioni e seduzione si intrecciano su un'isola caraibica. La pellicola fa parte del trentennale ciclo 'Nel segno del giallo' Stasera, sabato 2 agosto alle 21.20 su Rai 2 va in onda Amore e morte ai Caraibi (titolo originale Temptation Under the Sun). Il film è un thriller drammatico del 2022 che vi trasporterà in un paradiso tropicale, dove la passione si intreccia con un crimine efferato. Quando una detective di Detroit in vacanza si innamora di un uomo accusato di omicidio, deve risolvere il caso prima di diventare la prossima vittima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Amore e morte ai Caraibi su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller in onda stasera 2 agosto

In questa notizia si parla di: amore - morte - caraibi - thriller

75 frasi imperdibili di José Saramago su vita, amore e società , per ricordarlo a 15 anni dalla sua morte - José Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998, ha lasciato un’eredità di riflessioni profonde sulla condizione umana.

Coltivare la morte o l'amore? - Questa serie spagnola segue le vicende del giovane Elmer (interpretato da un magnetico Álvaro Rico) che ha una particolarità .

Morte Valentina, arresto convalidato. Straziante lettera del fidanzato “Canta ancora amore, canta da lassù“ - Il giudice Alessandro Trinci ha convalidato l’arresto del 29enne di Porcari indagato per omicidio stradale nell’incidente sulla via Romana costato la vita a Valentina Tolomei, la diciassettenne di Paganico.

Amore e morte ai Caraibi, il film stasera in tv: trama e cast; Amore e morte ai Caraibi, suspense e colpi di scena (mozzafiato) nel film in onda su Rai 2: trama, cast e dove vederlo; Amore e morte ai Caraibi su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller in onda stasera 2 agosto.

Amore e morte ai Caraibi, trama e cast del thriller in onda stasera - 20, verrà trasmessa una pellicola al cardiopalma sul secondo canale. Segnala libero.it

Amore e morte ai Caraibi, film su Rai2: trama, attori e cast - Questa sera, sabato 2 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Amore e morte ai Caraibi. Secondo msn.com