Ammazzo te e i tuoi genitori Botte alla compagna arrestato

Ha aggredito e minacciato di morte la compagna e i suoi genitori. Protagonista della vicenda, andata in scena lo scorso 27 luglio, un 43enne, già noto alle forze dell’ordine e arrestato dalla polizia di San Giovanni in Persiceto, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. A far intervenire i poliziotti è stata proprio la donna, una cittadina italiana di circa 30 anni, che ha raccontato di essere stata aggredita in casa dal compagno il quale, ubriaco, dopo averla colpita con uno schiaffo facendola urtare contro un mobile dell’abitazione, si è scagliato anche contro la madre e il padre di lei, intervenuti a difesa della figlia, colpiti con degli schiaffi e minacciati di morte con un coltello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ammazzo te e i tuoi genitori". Botte alla compagna, arrestato

In questa notizia si parla di: genitori - compagna - arrestato - ammazzo

Cinque cose da sapere su Musetti da Carrara: dai genitori tifosi alla compagna Veronica - Il tennista toscano sempre più conosciuto e apprezzato: gli Internazionali d'Italia, pur con la sconfitta in semifinale, hanno ulteriormente rilanciato sui media la figura del 23enne.

Minaccia la compagna e i suoi genitori con un coltello: arrestato 43enne per maltrattamenti - Maltrattava la compagna e i genitori di lei. Il 27 luglio dagli agenti del commissariato di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un uomo di 43 anni.

Minaccia la compagna e i suoi genitori con un coltello: arrestato 43enne; Martellate in testa ai genitori anziani perché non trovava i vestiti: grave il padre per aver difeso la moglie. Arrestato un 33enne; «Capisco Turetta, ti ammazzo», 23enne minaccia l’ex fidanzata: arrestato per stalking.

Minaccia di morte la compagna e i genitori di lei, arrestato - Ha aggredito e minacciato di morte la compagna e i suoi genitori. ansa.it scrive