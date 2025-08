Amichevoli estive di Inter Juventus Milan e Roma | dove vederle in tv e in chiaro

Inter, Juventus, Milan e Roma si preparano all’inizio del campionato di Serie A con alcune amichevoli estive di prestigio. Le squadre italiane saranno impegnate in alcuni match che potranno già delineare chi lotterà contro il Napoli, detentore del titolo, per la vittoria dello scudetto. Amichevoli estive di Inter, Juventus, Milan e Roma: dove vederle in tv. In vista dell’inizio del campionato di Serie A 202526, al via il 23 agosto, alcuni club sono impegnati in amichevoli estive che sarà possibile vedere in tv gratuitamente. Grazie all’accordo tra DAZN e il gruppo Warner Bros. Discovery, i match saranno trasmessi in chiaro, in differita o in diretta, sul Canale NOVE e in streaming sul sito. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amichevoli estive di Inter, Juventus, Milan e Roma: dove vederle in tv e in chiaro

In questa notizia si parla di: amichevoli - estive - inter - juventus

Dove vedere le amichevoli estive del Napoli in tv: il costo della singola partita - L'attesa per i tifosi del Napoli di vedere la squadra di Antonio Conte all'opera con i nuovi acquisti, tra cui quello di Kevin De Bruyne, sta per finire.

Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive - L’Inter è pronta a ripartire. Sabato 26 luglio scatterà ufficialmente la nuova stagione dei nerazzurri con il raduno ad Appiano Gentile, ma già domani alcuni giocatori cominceranno a varcare i cancelli della Pinetina per le prime valutazioni fisiche individuali.

Parte domani contro l'Arezzo il ciclo delle cinque amichevoli estive del Napoli - Arezzo, 21 luglio 2025 – Parte domani contro l'Arezzo il ciclo delle cinque amichevoli estive del Napoli in arrivo alla prossima stagione.

Ecco le amichevoli estive di AC Monza nel mese di luglio. Monza-Collina D’Oro (Svizzera) – sabato 19 luglio, Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello Monza-Giana Erminio – giovedì 24 luglio, Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi-Monzello Mon Vai su Facebook

Primo gol per Bernardeschi: i risultati delle amichevoli di oggi; Cinque amichevoli estive di Inter, Milan, Roma e Juve saranno trasmesse in chiaro su Nove; Amichevoli estive 2025 di Inter, Juventus, Milan e Roma: cinque partite in chiaro su NOVE.

Inter, juventus, milan e roma: amichevoli estive in tv prima del campionato di serie a 2025/26 - Inter, Juventus, Milan e Roma si preparano alla Serie A 2025/26 con amichevoli estive trasmesse in chiaro grazie all’accordo tra DAZN e Warner Bros. Lo riporta gaeta.it

Amichevoli estive di Inter, Juventus, Milan e Roma: dove vederle in tv - Questo il programma delle amichevoli estive che vedranno coinvolte ... Come scrive superguidatv.it