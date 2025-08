amava i gatti ora stiamo cercando disperatamente i suoi

L’amica ed ex dirimpettaia di Elena Quattrone ricorda così la donna morta nel rogo divampato nel suo appartamento: una donna benvoluta da tutti, che amava i gatti. I suoi forse si sono salvati scappando da una finestra. "Aveva tre gatti, Bianca, Buzzi e Preppy che non riusciamo a trovare. In casa è un delirio e speriamo siano riusciti a fuggire ma temiamo il peggio – racconta Luciana Massera, amica di Elena e fino a qualche mese fa dirimpettaia di casa –. Siamo di fronte a una tragedia assurda, Elena era una donna molto in gamba. Avevamo pensato di rendere comunicanti gli appartamenti per la passione comune che abbiamo per i gatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

