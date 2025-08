Amadeus ricorda Marina Donato | La Corrida deve continuare per lei per Corrado Averla condotto è stato un sogno

Amadeus ha voluto ricordare Marina Donato. La produttrice e autrice televisiva è scomparsa la scorsa notte all’età di 76 anni. Vediamo insieme cosa ha rivelato il conduttore sul suo rapporto con la donna e sul futuro de La Corrida. Intervista ad Amadeus, il suo personale ricordo di Marina Donato. Marina Donato, moglie di Corrado, è stata autrice di alcuni programmi di successo come ‘ La Corrida’, ‘Forum’, ‘Il pranzo è servito’ e ‘La Prova del cuoco ‘. Sul NOVE, Amadeus sta conducendo una nuova versione de La Corrida e noi di SuperguidaTv gli abbiamo chiesto un suo personale ricordo della produttrice. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amadeus ricorda Marina Donato: “La Corrida deve continuare per lei, per Corrado. Averla condotto è stato un sogno”

