almanacco del 02 08 2025

almanacco del giorno sabato 2 agosto Oggi la chiesa ricorda Santo Stefano papà noi oggi non ci sono particolari ricorrenze o festività internazionali rilievo ma facciamo un viaggio che ci porta in quel 1776 quando ha Philadelphia La maggior parte dei 55 membri del congresso continentale firmo la copia su pergamena della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti nel 1934 il rispetto era Adolf Hitler divenne il fiore della Germania in seguito alla morte del presidente Paul von hindenburg nel 1980 una bomba esplode nella stazione ferroviaria di Bologna 85 persone e ferendone più di 200 in uno dei più gravi attentati della storia italiana nel 1990 l'esercito iracheno invase Il Kuwait dando il via a una crisi internazionali che avrebbe portato alla famosa Guerra del Golfo in TV oggi nel 1819 Herman Melville celebre attore americano di Moby Dick nel 1932 il grande attore irlandese Peter O'Toole indimenticabile protagonista via ora da rabbia noi ci salutiamo col pensierino la pace non è l'assenza di conflitto Ma la presenza della Giustizia parola di Martin Luther King Jr

