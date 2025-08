Allevamento intensivo | parte la diffida al Comune

Una diffida al Comune dal concedere l’autorizzazione a un allevamento intensivo di circa 40mila galline è stata inoltrata dalle associazioni Lndc, Enpa, Lav e Rete dei santuari per il progetto è ritenuto incompatibile con il territorio, dannoso per il benessere animale e per l’ ambiente, e in contrasto con le normative vigenti. L’iniziativa, che è stata al centro di un’assemblea pubblica che si è tenuta ieri sera, prevede la realizzazione di un impianto "a terra" con voliere industriali ad alta densitĂ , da collocarsi in un’area agricola nelle immediate vicinanze di una struttura di accoglienza per cani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

