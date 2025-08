Allerta per temporali in Liguria fino alle 18 allagamenti a Genova | Previsioni

Il maltempo ha colpito all’alba i quartieri di ponente a Genova, specialmente tra Pra', Pegli e Multedo. Intorno alle 7.30 si è verificata una tromba marina al largo della Foce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Allerta per temporali in Liguria fino alle 18, allagamenti a Genova | Previsioni

Allerta caldo: primo bollino giallo a Genova, le previsioni meteo - Primo bollino giallo per il caldo a Genova, è stato emesso per oggi, mercoledì 18 giugno 2025, temperature dunque in rialzo, si quelle reali che quelle percepite.

Genova alza il livello di guardia sugli obiettivi sensibili: cybersecurity in massima allerta - Tra i sorvegliati speciali aziende, compagnie di navigazione ma anche concerti. Contro gli attacchi informatici aumenta il controllo di ospedali e infrastrutture

Caldo, mercoledì e giovedì con l’allerta anche a Genova - Nel bollettino del ministero della Salute, due giorni da bollino giallo: l’Italia attraversata dall’anticiclone africano Pluto

Allerta gialla per temporali su tutta la Liguria: a Genova scatterĂ a mezzanotte

METEO, ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI SUL LEVANTE DELLA LIGURIA DALLE 10 ALLE 18 DI SABATO Scatta l'allerta gialla sul levante della regione (Zone C ed E) dalle 10 alle 18 di domani, sabato 26 luglio. Sul resto della regione (Zone ABD) si seg

Genova svegliata dal temporale: forti piogge, allagamenti e corsi d'acqua in rapida crescita; Liguria in allerta gialla. Notte di temporali a Genova. La situazione; Notizie tematiche - Allerta gialla per temporali sulla Liguria domani sabato 2 agosto.

Liguria in allerta gialla: temporali a Genova, il rio Cantarena supera la soglia di pre allarme - Per il quinto fine settimana consecutivo la Liguria vive una fase di maltempo con un'allerta gialla per temporali su tutta la regione. primocanale.it scrive

Allerta per temporali in Liguria, allagamenti a Genova - L’allerta meteo “gialla” per temporali, scattata nella notte, durerà fino alle 18 sul Centro e sul Levante della Liguria. Lo riporta ilsecoloxix.it