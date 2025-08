La città prova ad alzare il muro contro il virus West Nile (‘del Nilo occidentale’). Dopo che l’infezione è stata rinvenuta in una zanzara a Medicina, il Comune ha emanato ieri un’ ordinanza per la prevenzione della malattia. Un atto dovuto, a seguito dell’allerta sanitaria della Regione per la presenza accertata del virus nei comuni limitrofi che corrisponde a un livello di rischio 2 (probabilità di epidemia bassamoderata), in base al quale fino al 31 ottobre scatta l’obbligo per gli organizzatori di manifestazioni serali (dalle 20 alle 6) all’aperto con più di 200 partecipanti di effettuare trattamenti straordinari con adulticidi delle zanzare nelle aree non coperte da disinfestazione ordinaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme virus West Nile. Scatta la disinfestazione. Obiettivo tutelare la salute