Allarme droga blitz al Pilastro In casa nasconde 128 dosi di coca

Eroina, coca e crack. Il consumo di sostanze pesanti è un'emergenza a Bologna, dove i carabinieri sono impegnati ogni giorno nella lotta allo spaccio, con attività concentrate nelle aree più a rischio. Il centro storico sicuramente; ma anche la Bolognina e i Pilastro, dove negli scorsi giorni si è concentrata l'attenzione dei militari dell'Arma. Nel quartiere alle spalle della stazione, già inserito tra le 'zone rosse' dell'ordinanza del prefetto Enrico Ricci, prorogata fino al prossimo 15 settembre, i carabinieri della compagnia Bologna Centro, in servizio assieme agli agenti della polizia locale, hanno individuato cinque persone di età compresa tra i 33 e i 48 anni, che erano in possesso di alcuni grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, eroina e crack.

Controlli al Pilastro, pusher preso con coca e fumo - La caserma dei carabinieri al Pilastro è entrata pienamente in attività . E negli ultimi giorni ha attuato una serie di controlli a tappeto nel quartiere, identificando decine di persone, con particolare attenzione a quelle situazioni di degrado e criminalità che non consentono ai residenti di vivere in maniera serena il loro quartiere.

Droga Bologna, blitz nei garage Acer del Pilastro. Un arresto - Bologna, 2 luglio 2025 – Un intervento all'alba di questa mattina ha scoperchiato un traffico di droga nei garage Acer al Pilastro.