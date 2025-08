alla parthenope parte il corso di laurea in medicina e chirurgia

Tempo di lettura: 2 minuti Parte da quest’anno il corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’. Dopo il parziale via libera dei mesi scorsi, è arrivata a fine luglio la definitiva approvazione dell’ Anvur al nuovo corso di studi, con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza prevista dal Governo per l’accreditamento. Sono 93 gli studenti che già hanno effettuato l’iscrizione al semestre filtro, su 88 posti disponibili. Le lezioni prenderanno il via lunedì 1° settembre e si terranno tutte in presenza nelle sedi dell’Ateneo, con il supporto di alcune strutture ospedaliere moderne e di prestigio, come l’Ospedale Monaldi, il Cto, il Cotugno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

