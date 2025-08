All Blacks Vecchie Glorie comunità di sportivi

Sin dalla campagna elettorale il berretto da baseball con visiera è stato l’elemento di riconoscimento su cui ha voluto puntare e, una volta eletto, da lì a diventare " il sindaco con il cappellino " è stato un attimo. Forte di una collezione che ne conta più di duecento, da ieri il primo cittadino di Morbegno, Patrizio Del Nero (nella foto), ne ha uno in più. "In realtà sarebbero due, uno da tenere in studio e l’altro da utilizzare, magari proprio per scendere in campo, anche soltanto per qualche minuto, insieme a noi. Gli abbiamo strappato la promessa". A parlare è Matteo Dell’Oca, il fondatore degli All Blacks Vecchie Glorie, l’associazione sportiva nata nel giugno del 2018 e formata da tanti protagonisti over 40 del calcio locale, lecchese e comasco (e non di rugby come potrebbe far pensare il nome) che non hanno smesso di amare il pallone, specie se consente di continuare ad essere squadra per fare del bene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

