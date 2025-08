Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da mamma e compagna | Lorena al lavoro in ospedale anche nei giorni dopo il delitto

GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - «Suo figlio le aveva dato e continuava a darle dei pensieri. A suo tempo l?avevo vista piangere». Dice così uno dei colleghi che lavoravano. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da mamma e compagna: Lorena al lavoro in ospedale anche nei giorni dopo il delitto

In questa notizia si parla di: alessandro - venier - ucciso - fatto

Alessandro Venier trovato morto in casa a 35 anni: si indaga per omicidio - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Sarebbe riconducibile a un omicidio la morte di un uomo scoperta nella mattinata di giovedì 31 luglio a Gemona del Friuli.

Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e nascosto in garage dentro un bidone ricoperto di calce: indagini sulla mamma del 35enne e la compagna - GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - Sarebbe riconducibile a un omicidio la morte di un uomo scoperta nella mattinata di giovedì 31 luglio a Gemona del Friuli.

Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna: la coppia aveva appena avuto un figlio. Il corpo nascosto in cantina - Ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna. Sarebbe morto così Alessandro Venier, un uomo di 35 anni il cui cadavere è stato rinvenuto stamattina in un'abitazione a.

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da mamma e compagna: «Voleva andare in Sudamerica con la figlia neonata» Vai su Facebook

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona per evitare che andasse in Colombia con la figlia Vai su X

Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e coperto da calce viva: coinvolte nell’omicidio madre e compagna. Orrore a Germona, vicini sconvolti; “So che ciò che ho fatto è mostruoso”: la confessione della madre di Alessandro Venier, ucciso…; Uomo ucciso e fatto a pezzi, la madre confessa: Ho fatto una cosa mostruosa, ma era necessaria.

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da mamma e compagna: «Voleva andare in Sudamerica con la figlia neonata» - Alessandro Venier, 35 anni, voleva andarsene in Sudamerica con la figlia di sei mesi. Scrive ilgazzettino.it

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona per evitare che andasse in Colombia con la figlia - Alessandro Venier è stato ucciso una settimana fa in casa, stordito e strangolato da madre e compagna e poi fatto a pezzi, in un momento non casuale ma ... Secondo fanpage.it