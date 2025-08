Alessandro Venier la calce presa su Amazon per coprire il cadavere il rapporto tra suocera e nuora | tutti gli elementi da chiarire nel delitto di Gemona

Poco dopo le 9 di questa mattina Maylin Castro Monsalvo, 30 anni, e Lorena Venier, 61 anni, sono comparse dal gip del tribunale di Udine Mariarosa Persico nell‚Äôudienza di convalida del loro fermo. Sono entrambe accusate dell‚Äô omicidio del 35enne Alessandro Venier di¬†Gemona¬†del Friuli (Udine). Ad assistere le due indiziate gli avvocati Francesco De Carlo e Federica Tosel per la 30enne, Giovanni De Nardo per la 61enne. Lorena Venier ha motivato ieri, nel corso del suo interrogatorio, il gesto: il figlio voleva trasferirsi in Colombia¬†con la moglie Mailyn e la figlioletta di sei mesi, l√¨ dove aveva conosciuto la compagna 30enne. 🔗 Leggi su Open.online