Alessandro Venier è svolta nelle indagini | perché l’ha ucciso Dovevo farlo

Il caso dell' omicidio di Alessandro Venier ha profondamente turbato la comunità di Gemona del Friuli, gettando una luce inquietante su una vicenda familiare segnata da tensioni e segreti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Lorena Venier, infermiera di 61 anni, ha ammesso di aver tolto la vita al figlio 35enne, agendo insieme alla compagna di lui, Mylin Castro Monsalvo. Le due donne, ora in stato di detenzione, sono accusate di omicidio premeditato e dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia. Qual è il movente di questo crimine efferato?

