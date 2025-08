Alessandro Venier dov' è andata la mamma dopo averlo fatto a pezzi

Le indagini sono ancora in corso. Quanto accaduto ad Alessandro Venier √® tutto da chiarire. In particolare il movente. La mamma di lui e la compagna, stando a quanto confessato, avrebbero ucciso il 35enne prima di farlo a pezzi, metterlo in un bidone e coprirlo con la calce viva. "Ho fatto una cosa mostruosa", ha detto¬† Lorena¬†Venier, mamma di Alessandro. La 61enne √® un'apprezzata infermiera, anche con incarichi di coordinamento, in servizio al Distretto sanitario di Gemona (Udine), la cui sede √® ubicata all'interno del locale ospedale. Dalla sera del delitto - avvenuto, come ha confessato lei stessa, lo scorso 25 luglio - si √® sempre presentata regolarmente al¬†lavoro, senza destare sospetti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

