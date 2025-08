Alessandro ucciso e fatto a pezzi da mamma e compagna cosa c’è dietro | Lui aveva deciso una cosa

Sarebbe dovuto partire il giorno dopo per la Colombia, insieme alla compagna e alla figlia nata lo scorso gennaio. Ma quel viaggio, che segnava per lui l’inizio di una nuova vita e il ritorno in un Paese dove aveva giĂ avviato una piccola attivitĂ di ristorazione, non è mai iniziato. Secondo gli inquirenti, proprio alla vigilia della partenza Alessandro sarebbe stato ucciso dalla madre e dalla compagna. Il suo corpo, smembrato e nascosto in un bidone cosparso di calce viva, è stato ritrovato nei giorni scorsi. Alla base del gesto estremo ci sarebbe un rifiuto condiviso da entrambe le donne nei confronti del trasferimento. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it