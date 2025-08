Alessandro Basciano andrà in commissariato di Milano per il braccialetto elettronico | accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni

Alessandro Basciano dovrĂ presentarsi in un commissariato di Milano per vedersi applicato il braccialetto elettronico. L’appuntamento è per il 6 agosto. Lo si apprende da fonti qualificate che spiegano che – dopo vari intoppi e difficoltĂ a indicare una data – si è trovato il dispositivo elettronico per il dj accusato dalla Procura di Milano di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni conosciuta al “Grande Fratello Vip”. Il trentacinquenne – che sta facendo conoscere la sua musica anche all’estero – dovrĂ quindi presentarsi negli uffici in centro, in caso contrario rischia l’arresto (ai domiciliari) come stabilito dal Riesame. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Basciano andrĂ in commissariato di Milano per il braccialetto elettronico: accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni

