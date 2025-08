Alemagna Anas striglia la Provincia | Ritardi e mancanze nelle informazioni La riapertura di notte? Mandino le carte sui sensori

CADORE (BELLUNO) - Ora che è iniziato agosto, con un fine settimana da bollino nero, la domanda diventa sempre più insistente: quand?è che l?Alemagna sarà . 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alemagna, Anas striglia la Provincia: «Ritardi e mancanze nelle informazioni. La riapertura di notte? Mandino le carte sui sensori»

In questa notizia si parla di: alemagna - anas - striglia - provincia

Frane in Cadore, danni per 90,5 milioni (65 solo per l'Alemagna). A pesare di più sono gli interventi di Anas, ecco chi pagherà - Il conto totale dei danni supera di poco i 90,5 milioni di euro. Al centesimo: 88.389.335,14 per il patrimonio pubblico più 2.

Alemagna, Anas striglia la Provincia: «Ritardi e mancanze nelle informazioni. La riapertura di notte? Mandino le carte sui sensori».

Alemagna, Anas striglia la Provincia: «Ritardi e mancanze nelle informazioni. La riapertura di notte? Mandino le carte sui sensori» - Ora che è iniziato agosto, con un fine settimana da bollino nero, la domanda diventa sempre più insistente: quand’è che l’Alemagna ... Come scrive ilgazzettino.it

Tormentone Alemagna sulle Dolomiti, ora si invoca un tunnel o un viadotto anti-frane - La Provincia di Belluno chiede soluzioni "definitive" per la strada essenziale per arrivare a Cortina flagellata dalle interruzioni per le frane. Si legge su dire.it