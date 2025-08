I consiglieri comunali del Partito Democratico, dopo la discussione sul bilancio di Livia Tellus in consiglio comunale, evidenziano lo stato di sofferenza della Fiera di Forlì e chiedono le dimissioni dei vertici di Alea Ambiente. In merito al primo ente, ricordano come la societĂ continui a registrare un bilancio negativo. "La relazione di bilancio stessa sottolinea la necessitĂ di un piano di razionalizzazione – affermano i Dem –, come la fusione con altre fiere, ma l’immobilismo dell’amministrazione è palese. Non si vedono azioni concrete per superare i problemi strutturali che relegano la Fiera a eventi di carattere locale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alea ritorna nel mirino del Pd: "Si dimettano i vertici della società "