Albania Il no della Corte Ue

La Corte di giustizia Ue smonta la scommessa del governo sulle procedure accelerate di frontiera per l’esame delle domande di protezione internazionale dei migranti soccorsi in mare, innescata dall’apertura dei centri in Albania di Schengjin e Gjader: un’operazione dal costo quinquennale di 800 milioni di euro. Secondo la Corte con sede in Lussemburgo, la provenienza dei migranti da Paesi dichiarati "sicuri" non toglie nĂ© ai giudici chiamati a pronunciarsi nĂ© ai ripescati da barchini e barconi il diritto a conoscere e contestare le fonti dell’attestazione del governo. "Uno Stato membro" non può includere nell’elenco dei Paesi di origine sicuri un Paese che "non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione", riassume la sentenza che boccia l’Italia e libera la magistratura ricorrente dalle accuse di politicizzazione del tema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Albania Il no della Corte Ue

In questa notizia si parla di: corte - albania - migranti - barconi

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale - Mentre la Cassazione penale si era già espressa il 10 maggio, autorizzando il trattenimento in Albania dei richiedenti asilo, martedì il giudice di pace di Roma, Emanuela Artone, ha richiesto l’ immediata liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel Cpr di Gjader, in Albania, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Migranti Albania, la Cassazione ferma tutto (di nuovo): atti rinviati alla Corte Ue - La Cassazione dubita che i centri per migranti in Albania siano compatibili con il diritto europeo. Atti rinviati alla Corte Ue.

Migranti in Albania, cortocircuito sui richiedenti. La Corte d’appello di Roma “disattende” la Cassazione - Dallo scontro tra politica e magistratura a quello tra toghe. La questione del trattenimento di richiedenti asilo nel centro per il rimpatrio (cpr) di Gjader, in Albania, si conferma a dir poco controversa.

Migranti, la Corte di giustizia Ue smonta il governo Meloni sui “Paesi Sicuri”. Palazzo Chigi non ci sta >> https://buff.ly/XqXjsV9 Vai su Facebook

Albania Il no della Corte Ue; Migranti in Albania, i giudici non convalidano i trattenimenti; A Gjader 43 migranti. Oggi in aula il decreto Albania.

Centri per migranti in Albania, cosa ha deciso la Corte Europea? La reazione del Governo è dura e immediata - Questo principio mina la base giuridica della lista stilata dal governo Meloni, che include tra i Paesi sicuri anche Egitto e Bangladesh. Si legge su tag24.it

Migranti nei centri in Albania, Corte Ue: designazione Paesi sicuri può essere valutata dai giudici. Ira di palazzo Chigi: spazi che non le competono - La Corte di giustizia europea dà dunque torto al governo italiano e allontana sempre di più il pieno utilizzo dei centri realizzati in Albania ... Segnala msn.com