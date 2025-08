Alan Friedman e l’ipocrisia anti-Trump | il giornalista che prima sorrideva ora insulta

Donald Trump e Alan Friedman Alan Friedman, giornalista americano da anni attivo in Italia, è diventato una delle voci piĂą aggressive contro Donald Trump, attaccandolo senza sosta in televisione, sui social e nei suoi articoli. Eppure, una foto del 2017 che lo ritrae sorridente mentre stringe la mano al neoeletto presidente americano riemerge puntualmente a ogni sua nuova invettiva, sollevando dubbi sulla sua coerenza. Dalla stretta di mano agli insulti: un cambio di rotta sospetto. Friedman, noto per le sue analisi economiche e politiche, non risparmia critiche all’ex presidente, soprattutto sulla gestione dei dazi e l’instabilitĂ finanziaria. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Alan Friedman e l’ipocrisia anti-Trump: il giornalista che prima sorrideva, ora insulta

